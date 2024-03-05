Робочу групу «Прозорість і підзвітність» зацікавив скасований тендер «Благоустрою Кременчука»

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 257

Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» звернули увагу на тендер комунального підприємства Кременчуцької громади, який стосувався придбання саджанців дерев і кущів для озеленення міста. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації у своєму телеграм-каналі.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» на минулому тижні писав про цей тендер. Йдеться про «Благоустрій Кременчука», який планував закупити понад 20 тисяч квітів на пів мільйона гривень та майже 2 тисячі кущів і понад 400 дерев на майже 4 млн грн. Після цього закупівля потрапила у фокус робочої групи «Прозорість і підзвітність», яка вирішила винести це питання на розгляд фахівців. Тендер скасували.

Нагадаємо, що торік у сквері Бабаєва висадили клени по 8 680 гривень та груші по 11 175 гривень за штуку.