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Спорт

На підприємствах Ferrexpo достроково визначили переможця баскетбольної першості

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 88

 

Тури проходили щосуботи й щонеділі

З 10 лютого спортсмени з-поміж співробітників гірничодобувних підприємств Ferrexpo змагалися за право називатися кращими баскетболістами. Попри той факт, що змагання складалися з шести турів, команду-переможницю вдалося визначити ще до завершення останнього туру.

У змаганнях з баскетболу взяли участь наступні команди: «Дробильно-збагачувальна фабрика», «ІТ-Дирекція-Управління», «Залізничний цех», «Цех виробництва окатків». Тури проходили щосуботи й щонеділі на території локацій у Горішніх Плавнях — у спортивній залі ДЮСШ № 3, спорткомплексі «Динамо».

Останній тур змагань відбувся 25 лютого, проте ще напередодні було визначено переможця — найкращою стала команда «Залізничного цеху», яка утримувала лідируючі позиції під час усіх турів.

«Вдячний Ferrexpo, що в нас проводяться такі змагання. Будемо тренуватися й надалі, щоб бути в формі завжди», — зазначив Роман Мелетич, гравець команди «Залізничний цех», який планує створити збірну з гравців різних команд компанії для участі в обласному чемпіонаті з баскетболу, який відбудеться у квітні.

А в шостому турі змагань визначилися володарі другого й третього місць змагань. Ними стали команда «ІТ-Дирекція-Управління» й «Цех виробництва окатків» відповідно.

Співробітники підприємств Ferrexpo звикли проводити вільний час із користю й брати активну участь у громадському житті своїх структурних підрозділів, захищаючи честь цехів у різноманітних змаганнях, спартакіадах та заходах. Керівництво компанії заохочує працівників гідно представляти Ferrexpo у змаганнях всеукраїнського рівня, допомагаючи з придбанням спортивної форми й з вирішенням перевезень до місця призначення.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo баскетбол
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