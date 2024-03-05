Кременчужани не можуть зайти в Facebook та Instagram — соцмережі

5 березня, близько 17.00 читачі «Кременчуцького Телеграфа» та користувачі соцмереж стали повідомляти про перебої в роботі Facebook та Instagram.
Стрічка соцмереж не оновлювалась, а декого викинуло з акаунтів.
Також проблеми фіксують у 30-35% користувачів вебверсії та застосунку Youtube. Окрім цього, у 36% юзерів виникають проблеми при стрімінгу.
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