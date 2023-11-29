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Кременчук, Здоров'я

Керівництво хоче, аби медики «швидкої» підписували документи заднім числом

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 194

 

Мова йде про правила внутрішнього трудового розпорядку

Керівництво хоче, аби кременчуцькі медики «швидкої» підписували документи заднім числом. Про це співробітники станції екстреної медичної допомоги розповіли «Кременчуцькому Телеграфу».

23 листопада під час засідання суддя Сергій Нестеренко сказав, що Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф має надати цілу низку документів, які допоможуть у розгляді справи.

І після того з Полтави працівникам «швидкої» у Кременчуці надіслали документ, датований 30 січня 2020 року, який вони мали підписати (ознайомитися з ними можна у фотоблоці).

Адвокат медиків Валерій Гонтар каже, що порадив своїм клієнтам поставити у документі те число, коли він потрапив до рук лікарів. У такому випадку представник Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф принесе у суд документ 2020 року, підписаний листопадом 2023 року, або ж взагалі не підписаний (якщо перший варіант Полтаву не влаштує).

Нагадаємо, працівники Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги подали у суд на свого роботодавця — Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Чотирьом медикам винесли догани через неналежне виконання обов’язків, але ті вважають, що їх покарали, бо вони публічно заявляють про низькі зарплати та цькування на роботі.

*На фото адвокат Валерій Гонтар та лікарка Анна Тарасенко у залі суду

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Автор: Катерина Турубара
Теги: швидка допомога Станція екстреної медичної допомоги медики документи
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