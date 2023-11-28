Погодний апокаліпсис продовжується: завтра Кременчук накриють мокрий сніг та дощ

На Україну насувається новий циклон, про це повідомив Укргідрометцентр. 29 листопада у Полтавській області вночі та вранці очікуються значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

За інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології, протягом наступної доби синоптики обіцяють на Полтавщині пориви вітру 15-20 м/с. Вдень значні опади, переважно у вигляді дощу (1 рівень небезпечності – жовтий).

Зате у місті потепліє – денна температура підніметься до +7 градусів, а ввечері знову впаде до +1.