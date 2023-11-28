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Кременчук, Здоров'я

Обережно — ожеледиця: з переломами та забоями до травмпункту звернулося 8 кременчужан

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 136

Забої, розтягнення та переломи — кременчужани звертаються до травмпунктів

Відучора до травмпункту лікарні «Кременчуцька» з переломами та забоями через ожеледицю звернулося 8 людей, про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив очільник Департаменту охорони здоров'я Максим Середа. За його словами, було 3 звернення і до травмпункту дитячої лікарні. Втім, обійшлося без госпіталізацій та переломів у дітей:

— Дитячі травми були отримані у результаті активного відпочинку на гірках та ковзанках. Їх можна оцінити як незначні, — констатує очільник департаменту.

Максим Середа розповідає, що цей показник по сезону нижчий за середній.

Якщо травмувань уникнути не вдалося, звертайтеся за адресами:

  • Міський травматологічний цілодобовий пункт для дорослих на базі ЛІЛ «Кременчуцька» за адресою: вулиця Лікаря Парнети, 2;

  • Цілодобовий травмпункт дитячої лікарні за адресою: вулиця Лікаря Парнети, 16.

Нагадаємо, що раніше кременчужани скаржились нам на стан доріг та тротуарів.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: ожеледиця травми перелом Кременчук Максим Середа
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