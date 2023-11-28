У Кременчуцькому районі під час пожежі травмувалися дві людини

27 листопада о 8.17 у селі Заїчинці Семенівської громади Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Загорівся житловий будинок. Під час пожежі травмувалися дві людини, пошкоджені стеля, стіна та опалювальна піч у приміщенні.
Рятувальникам вдалося вберегти будинок від повного руйнування.
Надзвичайники встановлюють причину та обставини загоряння.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.