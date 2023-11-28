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Досліджували й пізнавали: в рамках програми «Старт у професійне майбутнє» юні горішньоплавняни захистили 4 дослідницькі проєкти

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 116 Новини компаній

Проєкт дозволяє учням визначитися з майбутньою професією ще під час навчання

Учні 11-го профільного класу, що функціонує на базі Горішньоплавнівської ЗОШ № 5, презентували на широкий загал свої дослідницькі проєкти, створені в умовах плідної співпраці зі співробітниками бюджетоутворюючого підприємства міста — Полтавського ГЗК, що є частиною гірничодобувної компанії Ferrexpo.

Після тривалої підготовки, розпочатої ще влітку, школярі представили свої напрацювання з наступних тем: «Інклюзивне середовище в компанії», «Банк ідей», «Використання VR-технологій» та «Гуманітарний фонд Ferrexpo», який, власне, й було визнано найкращим.
І неспроста — команді вдалося висвітлити весь обсяг гуманітарної допомоги, наданої в рамках Гуманітарного фонду, спеціально створеного в Ferrexpo 27 лютого 2022 року з метою підтримки військовослужбовців ЗСУ та громад, що найбільше постраждали від масованих ракетних атак. Так, станом на грудень 2022 року на це було спрямовано майже $19 млн.

«Усі команди добре впоралися зі своїм завданням — з ентузіазмом повноцінно вивчили процеси, що не менш важливі для компанії, ніж виробництво окатків. Окрема вдячність — вчителям, які так добре організували цей процес і допомогли дітям реалізувати найсміливіші задуми», — наголосив Сергій Канарський, директор з виробництва Полтавського ГЗК.

Співпраця ЗОШ № 5 з компанією Ferrexpo триває понад вісім років поспіль і передбачає поглиблене вивчення учнями профільного класу предметів природничо-математичного циклу, додаткову підготовку до вступу до закладів вищої освіти за гірничими спеціальностями й участь у пізнавальних екскурсіях до підприємств компанії з метою ознайомлення з нюансами інженерно-технічних та робітничих професій.

Проєкт дозволяє учням визначитися з майбутньою професією ще під час навчання, а компанії — дбати про залучення кваліфікованого персоналу, мотивованого працювати в гірничодобувній галузі.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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