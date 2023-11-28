Групи безпілотників заходять в повітряний простір Полтавщини

Групи ударних БпЛА з Дніпропетровської області заходять в повітряний простір Полтавщини. Про це о 19.26 сповістили Повітряні сили Збройних сил України у своєму телеграм-каналі. Курс – північно-західний, ще декілька груп в Дніпропетровській області.
Раніше, о 19.18, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що є загроза застосування балістичного озброєння для Сумської, Полтавської, Донецької, Харківської областей.
Повітряна тривога почалася на Полтавщині о 19.12. Будьте обережні, перебувайте в укриттях.
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