На Полтавщині відкрили перше «вікно життя»

Сьогодні, 20:26 Переглядів: 0

На Полтавщині відкрили перше «вікно життя». Як повідомив Філіп Пронін, начальник Полтавської ОВА, це місце, де батьки, які вирішили відмовитися від своєї дитини, зможуть анонімно її залишити в безпечному місці та фактично зберегти життя малюка. Кримінальна відповідальність за такий вчинок не передбачена.

«Вікно життя» облаштували в Центрі спеціалізованої педіатричної допомоги обласної лікарні. Це бокс із пересувним ліжечком та теплою ковдрою для дитини. Після того, як немовля туди поклали, потрібно відштовхнути візочок і сповістити медперсонал, натиснувши на дзвінок. У будівлі розташована дитяча реанімація, тож за необхідності немовляті оперативно нададуть допомогу.

«Вікно життя» розташоване в Полтаві за адресою: вул. Шевченка, 34. Працює цілодобово.

Нагадаємо, у Кременчуцькому перинатальному центрі також з'явиться «вікно життя». Воно працюватиме цілодобово та кожного дня, а жінка зможе залишити дитину анонімно, взагалі не контактуючи з медперсоналом.