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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині відкрили перше «вікно життя»

Сьогодні, 20:26 Переглядів: 0

 

Воно розташоване в Полтаві

На Полтавщині відкрили перше «вікно життя». Як повідомив Філіп Пронін, начальник Полтавської ОВА, це місце, де батьки, які вирішили відмовитися від своєї дитини, зможуть анонімно її залишити в безпечному місці та фактично зберегти життя малюка. Кримінальна відповідальність за такий вчинок не передбачена.

«Вікно життя» облаштували в Центрі спеціалізованої педіатричної допомоги обласної лікарні. Це бокс із пересувним ліжечком та теплою ковдрою для дитини. Після того, як немовля туди поклали, потрібно відштовхнути візочок і сповістити медперсонал, натиснувши на дзвінок. У будівлі розташована дитяча реанімація, тож за необхідності немовляті оперативно нададуть допомогу.

Хочу зауважити, що ми не заохочуємо батьків залишати своїх дітей. Нещодавній випадок із покинутим на смітнику малям спонукав нас оперативно реагувати. Наш основний мотив – врятувати життя і зберегти здоровʼя немовлят. Тільки за цей рік у пологових і перинатальних центрах області близько 10 людей відмовилися від своїх дітей. Згодом плануємо відкрити аналогічні «вікна життя» й в інших населених пунктах Полтавщини, – написав Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

«Вікно життя» розташоване в Полтаві за адресою: вул. Шевченка, 34. Працює цілодобово.

Нагадаємо, у Кременчуцькому перинатальному центрі також з'явиться «вікно життя». Воно працюватиме цілодобово та кожного дня, а жінка зможе залишити дитину анонімно, взагалі не контактуючи з медперсоналом.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вікно життя Полтава
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