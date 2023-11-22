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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

У медзакладах Полтавщини зʼявляться «вікна життя»

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 314

 

Відкривати «вікна життя» вирішили після випадку, коли у Глобиному мати викинула новонародженого сина на смітник

На Полтавщині у пришвидшеному темпі працюють над тим, щоб в області зʼявилися «вікна життя» — це спеціальні пункти, де мати може анонімно залишити немовля. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, вони будуть розташовані в перинатальних або пологових відділеннях лікарень.

Філіп Пронін у своєму дописі зізнався, що його вразила історія знайденого немовляти на смітнику. Сьогодні, 22 листопада, він відвідав Кременчуцький перинатальний центр, в якому нині перебуває дитина. Завдяки медикам, за його словами вона забезпечена всім необхідним.

Ця ситуація — тривожний сигнал для нас як обласної влади, — написав пан Пронін і наголосив, що після цього випадку в області вирішили відкривати «вікна життя».

Нагадаємо, 32-річній мешканці Глобиного, яка залишила на смітнику свого сина, оголосили підозру у замаху на умисне вбивство. Вона має ще чотирьох неповнолітніх дітей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: новонароджені дитина Глобине смітник пологове відділення перинатальний центр
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