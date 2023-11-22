У медзакладах Полтавщини зʼявляться «вікна життя»

Відкривати «вікна життя» вирішили після випадку, коли у Глобиному мати викинула новонародженого сина на смітник
На Полтавщині у пришвидшеному темпі працюють над тим, щоб в області зʼявилися «вікна життя» — це спеціальні пункти, де мати може анонімно залишити немовля. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, вони будуть розташовані в перинатальних або пологових відділеннях лікарень.
Філіп Пронін у своєму дописі зізнався, що його вразила історія знайденого немовляти на смітнику. Сьогодні, 22 листопада, він відвідав Кременчуцький перинатальний центр, в якому нині перебуває дитина. Завдяки медикам, за його словами вона забезпечена всім необхідним.
Нагадаємо, 32-річній мешканці Глобиного, яка залишила на смітнику свого сина, оголосили підозру у замаху на умисне вбивство. Вона має ще чотирьох неповнолітніх дітей.
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