Уряд змінив порядок виплат для переселенців

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Також прийнята постанова врегульовуватиме питання оформлення довідки про взяття на облік

21 листопада Кабінет Міністрів України вніс зміни до деяких нормативних документів, які регламентують облік внутрішньо переміщених осіб та виплати їм державної допомоги. Інформація про це оприлюднена на сайті Урядового порталу.

Отож, що змінилося у законодавстві та на що варто звернути увагу людям зі статусом ВПО.

Відтепер:

переселенці, які проживали за кордоном, можуть звернутися за призначенням виплат за 15 днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює такі виплати вперше.

у разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити військову адміністрацію.

внутрішньо переміщені особи отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна працевлаштуватися, зареєструватися як фізична особа — підприємець, подати заяву для отримання гранту або зареєструватися у центрі зайнятості.

Також постанова врегульовуватиме питання оформлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

Нагадуємо, з 1 листопада в Україні змінилися правила оформлення виплат переселенцям.