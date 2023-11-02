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В Україні змінились правила оформлення виплат переселенцям

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 129

 

Тепер має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо

Виплати внутрішньо переміщеним особам тепер призначатимуться на сімʼю. Як повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції, з 1 листопада змінили правила оформлення виплат ВПО. Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави.

Зокрема, для оформлення виплат ВПО тепер має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.

Йдеться про щомісячну державну допомогу у 3 тисячі гривень на проживання особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Ці нововведення передбачені Постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789.

Разом з тим, комплексна послуга для ВПО в «Дії» буде тимчасово недоступною, через модернізацію. Поки сервіс оновлюється, кременчужани можуть звернутися до найближчого Управління соціального захисту населення або ЦНАПу, щоб отримати допомогу.

  • Управління соціального захисту:

    Автозаводський район: проспект Свободи, 66, кім. 16;
    Крюківський район: вулиця Івана Приходька, 90, кім. 207.

  • ЦНАП:

    Головний офіс: вул. Покровська, 14;
    Відділ на Молодіжному: вул. Героїв України, 11-А;
    Відділ у Крюкові: вул. Приходька, 90;
    Сектор у с. Потоки: вул. Шевченка, 4.

  • Гаряча лінія Мінреінтеграції

    15-48

  • Гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО

    (066) 813-62-39.
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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: виплати ВПО переселенці
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