У Ferrexpo розглядають можливість відновлення морської логістики

У компанії Ferrexpo продовжують розглядати можливість відновлення судноплавства на Чорному морі й повернення на ринки країн Азії в майбутньому. Про це заявив голова ради директорів компанії, повідомляє espreso.tv.
Морська логістика є важливою для експорту на азійські ринки, оскільки до повномасштабної війни Чорним морем туди прямували 50% продукції Ferrexpo.
Керівник також повідомив, що Ferrexpo підсилює ланцюжок постачань продукції своїм європейським споживачам. Компанія Ferrexpo орендувала склади поряд зі своїми основними споживачами й накопичує там запаси окатків.
Такі заходи необхідні для того, щоб не переривати постачання у разі виникнення форс-мажорних обставин.
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