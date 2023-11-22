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Кременчук, Бізнес/Робота

У Ferrexpo розглядають можливість відновлення морської логістики

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 0 Новини компаній

Морська логістика є важливою для експорту на азійські ринки

У компанії Ferrexpo продовжують розглядати можливість відновлення судноплавства на Чорному морі й повернення на ринки країн Азії в майбутньому. Про це заявив голова ради директорів компанії, повідомляє espreso.tv.

— Ferrexpo продовжує зберігати свої офіси в усій Азії й залишається близькою до своїх клієнтів, зокрема, в Китаї та Японії. Нас надихає створення Чорноморського торгового коридору, і ми уважно стежимо за розвитком подій, — повідомив топменеджер компанії. Він зазначив, що ситуація з екіпажем, суднами та страхуванням стає більш стабільною.

Морська логістика є важливою для експорту на азійські ринки, оскільки до повномасштабної війни Чорним морем туди прямували 50% продукції Ferrexpo.

Керівник також повідомив, що Ferrexpo підсилює ланцюжок постачань продукції своїм європейським споживачам. Компанія Ferrexpo орендувала склади поряд зі своїми основними споживачами й накопичує там запаси окатків.

Такі заходи необхідні для того, щоб не переривати постачання у разі виникнення форс-мажорних обставин.

— Наші клієнти стежать за ситуацією в Україні. Якщо через обстріли у нас зупиниться виробництво і ми не зможемо оперативно поставити продукт, то вони підуть до інших постачальників. Ми показуємо, що ми є надійним постачальником», — підкреслив Вольфрам Куоні.
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Автор: Аліса Котова Джерело фото: espreso.tv
Теги: Ferrexpo
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