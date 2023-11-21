Мешканка Глобиного, яка залишила дитину на смітнику, не змогла пояснити причину свого вчинку поліції

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 559

Вона має ще 4 дітей

32-річна породілля з Глобиного, яка 19 листопада залишила новонароджену дитину на звалищі, є матір'ю ще чотирьох неповнолітніх дітей, повідомив Андрій Нєбитов, заступник голови Національної поліції України (НПУ) — начальник кримінальної поліції.

Також, за його словами, малюка ушпиталили до перинатального центру, де зʼясували, що це хлопчик вагою 2,500 кг і зростом 47 см.

Стан хлопчика розцінюють як середньої важкості. Він перебуває у Глобинському перинатальному центрі, уточнює Анна Васенко, речниця Кременчуцького райуправління поліції.

Нагадаємо, що жінці оголосили підозру за ч.2 ст.15 ст.117 (Замах на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Зараз тривають експертизи та слідство у рамках кримінального провадження.

За скоєне їй загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.



