На Миргородщині чоловік двічі зґвалтував 12-річну сусідку – прокуратура

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Про це правоохоронців повідомила мати дівчинки

Миргородська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя Миргородщини, який зґвалтував 12-річну сусідку. Про це сповістила Полтавська обласна прокуратура. Йому інкримінують зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, вчинене повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

За даними слідства, у липні цього року 27-річний чоловік двічі ґвалтував 12-річну сусідку. Про це правоохоронців повідомила мати дівчинки.

Свою вину у скоєнні злочину чоловік визнав повністю. Наразі він перебуває під вартою.

Під час досудового розслідування провели низку судових експертиз: медичну, молекулярно-генетичну, психологічну та інші.

Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення.

*Фото ілюстративне