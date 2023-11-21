«Найбільша «здобич» — 4 російські БТР та один танк за раз». Історія 22-річного сержанта Єгора Погорільця з Кременчука

22-річний старший сержант Єгор Погорілець з Кременчука побував на фронті й вже має статус учасника бойових дій. Військовий отримав наскрізне кульове поранення у перестрілці з російською диверсійно-розвідувальною групою і наразі, після реабілітації, працює у Кременчуцькому ТЦК та СП.
Історію бойового шляху сержанта Єгора Погорільця оприлюднили на Facebook-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП.
Єгор Погорілець — фельдшер. Одразу після закінчення навчання юнак пішов на військову службу за контрактом на посаду старшого бойового медика. Обрав для себе бойову 81 бригаду ДШВ, встиг пройти підготовку, виконати 5 стрибків з парашутом і взяти участь в бойових діях — вже у 2021 році отримав посвідчення УБД, розповідають у ТЦК та СП.
За словами Єгора, один з найбільш пам’ятних для нього днів того часу — 10 березня, коли позиції, де перебував військовий, російська армія масовано обстрілювала з артилерії, авіації та стрілецької зброї.
— Ніколи в моєму житті на свій день народження такого салюту не бачив, — казав після того дня Єгор.
Окрім обов’язків військового медика, юнак допомагав «знищувати ворога», кажуть у ТЦК та СП. Єгор був і водієм, і артилеристом, і медиком водночас.
На війні сержант зрозумів, як це — по-справжньому цінувати життя.
Проте самому фельдшеру не вдалося уникнути поранення. У травні 2022-го під час бойового чергування в перестрілці з ворожою ДРГ отримав наскрізне кульове поранення в корпус. Важливі органи не зачепило, але реальну загрозу життю становила кровотеча. Побратими сержанта зробили тампонаду, зупинили кровотечу та забезпечили швидку евакуацію.
Після лікування Єгор пів року перебував на реабілітації. Пройшов ВЛК та отримав висновок — «обмежено придатний до військової служби». Відтепер він проходить службу у Кременчуцького районного ТЦК та СП.
Єгор каже, що «кожен повинен зрозуміти — якби люди, які зараз на фронті, свого часу не взяли до рук зброї — України вже не було б».
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