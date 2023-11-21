«Найбільша «здобич» — 4 російські БТР та один танк за раз». Історія 22-річного сержанта Єгора Погорільця з Кременчука

Сьогодні, 17:22 Переглядів: 385

22-річний старший сержант Єгор Погорілець з Кременчука побував на фронті й вже має статус учасника бойових дій. Військовий отримав наскрізне кульове поранення у перестрілці з російською диверсійно-розвідувальною групою і наразі, після реабілітації, працює у Кременчуцькому ТЦК та СП.

Історію бойового шляху сержанта Єгора Погорільця оприлюднили на Facebook-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП.

— Для мене маруновий берет ДШВ (десантно-штурмового війська — ред.) — це те, що я не просто отримав, а чого я досяг. Символізує шлях від звичайного 19-го річного студента з посередніми фізичними можливостями до сильного тілом і духом чоловіка, який пройшов бойові дії, — розповідає військовий.

Єгор Погорілець — фельдшер. Одразу після закінчення навчання юнак пішов на військову службу за контрактом на посаду старшого бойового медика. Обрав для себе бойову 81 бригаду ДШВ, встиг пройти підготовку, виконати 5 стрибків з парашутом і взяти участь в бойових діях — вже у 2021 році отримав посвідчення УБД, розповідають у ТЦК та СП.

— 24 лютого 2022 зустрів на ППД (Пункти постійної дислокації — ред.) у Краматорську. Тоді був вражений, коли раптом надзвичайно зросла інтенсивність обстрілів, посилився рух військової техніки противника, — згадує військовий.

За словами Єгора, один з найбільш пам’ятних для нього днів того часу — 10 березня, коли позиції, де перебував військовий, російська армія масовано обстрілювала з артилерії, авіації та стрілецької зброї.

— Ніколи в моєму житті на свій день народження такого салюту не бачив, — казав після того дня Єгор. Окрім обов’язків військового медика, юнак допомагав «знищувати ворога», кажуть у ТЦК та СП. Єгор був і водієм, і артилеристом, і медиком водночас.

— Найбільша «здобич» нашого розрахунку — 4 російські БТР та один танк за раз. Звісно — з екіпажами, — згадує артилерист-десантник, — нашу роботу коригували з дрону, ми відпрацювали за командою, поїхали, а потім вже, на «базі», нам розповіли, які в нас результати. На війні сержант зрозумів, як це — по-справжньому цінувати життя.

— Рано чи пізно приходить усвідомлення, що все можна знайти та купити, добитися всього, але нового життя тобі ніхто не дасть. Тому дуже сильно за це хвилюєшся.

Проте самому фельдшеру не вдалося уникнути поранення. У травні 2022-го під час бойового чергування в перестрілці з ворожою ДРГ отримав наскрізне кульове поранення в корпус. Важливі органи не зачепило, але реальну загрозу життю становила кровотеча. Побратими сержанта зробили тампонаду, зупинили кровотечу та забезпечили швидку евакуацію.

Після лікування Єгор пів року перебував на реабілітації. Пройшов ВЛК та отримав висновок — «обмежено придатний до військової служби». Відтепер він проходить службу у Кременчуцького районного ТЦК та СП.

— В принципі, якість мобілізації, якщо говорити про те, що може робити ТЦК, на хорошому рівні. Але проблема в самих людях, які намагаються її уникати — підробляють документи, укладають фіктивні шлюби. Просто не всі цивільні розуміють, що хлопці, які добровільно пішли, також хочуть побути вдома з родиною, — каже військовий.

Єгор каже, що «кожен повинен зрозуміти — якби люди, які зараз на фронті, свого часу не взяли до рук зброї — України вже не було б».