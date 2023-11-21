22 листопада у Глобиному закриють рух транспорту через один із залізничних переїздів

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 142

Ремонтуватимуть колії та залізничний переїзд на перегоні Вербки-Глобине

22 листопада з 8.00 до 18.00 повністю закриють рух автотранспорту через залізничний переїзд 248 км ПК 4 (м. Глобине, вул. Заводська), який не охороняється.

Як повідомляє виробничий підрозділ «Кременчуцька дистанція колії», обмеження діятиме у зв’язку з капітальним ремонтом колії та залізничного переїзду на перегоні Вербки-Глобине.

Об'їхати можна буде через залізничний переїзд, який знаходиться на 249 км ПК 6 (м. Глобине, вул. Промислова) та охороняється.

Залізничники просять водіїв взяти інформацію до уваги, плануючи свій маршрут.