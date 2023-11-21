«Гроші на ЗСУ»: кременчужани звернулись до мера з вимогою завчасно оприлюднити проєкт бюджету

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 226

Автори звернення вважають, що значна частина коштів з місцевих бюджетів наразі спрямовується на проєкти пов’язані з благоустроєм, озелененням громад, фінансуванням довгобудів тощо

Учасники ініціативної групи «Гроші на ЗСУ», які щосуботи збираються під стінами мерії, написали колективне звернення міському голові Віталію Малецькому та голові бюджетної комісії Олександру Плескуну, про що редакцію повідомив депутат міської ради Богдан Лазоренко, якому вони це звернення передали.

Головною вимогою містян є спрямування коштів міського бюджету на фінансування програм, безпосередньо пов’язаних з допомогою та забезпеченням Збройних сил України.

У зверненні учасники акції вимагають завчасного оприлюднення проєкту міського бюджету на 2024 рік, проведення публічних слухань щодо прийняття бюджету на 2024 рік із залученням представників ініціативної групи «Гроші на ЗСУ», та завчасного інформування громадськості.