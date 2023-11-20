Поліція знайшла матір залишеної на смітнику у Глобиному новонародженої дитини

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 792

Поліція встановила особу породіллі, яка залишила новонароджену дитину на смітнику у Глобиному. Про це повідомила пресслужба поліції.

Про підозру у замаху на умисне вбивство немовляти повідомили 32-річній мешканці Глобиного.

Нагадаємо, 19 листопада живе немовля на смітнику знайшов місцевий мешканець. Дитину у стані середньої тяжкості ушпиталили до перинатального центру Кременчука. Немовля перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці проводять розслідування за ч. 2 ст. 15 ст. 117 (Замах на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України.

Санкція статті передбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі.