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Надзвичайні новини

Поліція знайшла матір залишеної на смітнику у Глобиному новонародженої дитини

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 792

 

Немовля перебуває під наглядом лікарів

Поліція встановила особу породіллі, яка залишила новонароджену дитину на смітнику у Глобиному. Про це повідомила пресслужба поліції.

Про підозру у замаху на умисне вбивство немовляти повідомили 32-річній мешканці Глобиного. 

Нагадаємо, 19 листопада живе немовля на смітнику знайшов місцевий мешканець. Дитину у стані середньої тяжкості ушпиталили до перинатального центру Кременчука. Немовля перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці проводять розслідування за ч. 2 ст. 15 ст. 117 (Замах на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України. 

Санкція статті передбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: новонароджені дитина смітник покинули
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