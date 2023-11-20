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Жителів Раківки волонтери зігрівали гарячим чаєм та пригощали солодощами

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 220

 

Волонтери «Нового відповідального управління» нагадали кременчуківцям, що попри війну, доброта і підтримка нікуди не поділися

18 листопада у Кременчуці проходила акція «Зігрій теплом ближніх» — 40 жителів Раківки зігрілися гарячим чаєм та отримали солодощі.

У суботу волонтери громадської організації «Нове відповідальне управління» разом з небайдужими містянами дарували усмішки та гарний настрій дорослим і дітям.

— Ми хотіли нагадати нашим сусідам і гостям міста, що попри жахи війни та щоденні стреси, у нашому суспільстві все ще є доброта і підтримка, — розповіла «Кременчуцькому Телеграфові» корінна раківчанка та засновниця ГО «Нове відповідальне управління» Вероніка Бурмінова, — Солодкими ласощами й теплим чаєм нам допомогли небайдужі кременчуківці та «Шаурма по-Харківськи», а питну воду надав «Бутильок».

 

Дівчина зазначила, що кожен з нас сам створює світ в якому ми живемо. І якщо ми хочемо більше доброти навкруги, то треба власним прикладом робити множити доброту.

— Робіть щодня добрі справи. Це легко, — наголосила Вероніка Бурмінова. — У нас попереду ще багато різноманітних акцій та активностей. Запрошую волонтерити разом з нами.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Вероніка Бурмінова Джерело відео: ГО «Нове відповідальне управління»
Теги: ГО «Нове відповідальне управління» акція Раківка чай солодощі ГО
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