Жителів Раківки волонтери зігрівали гарячим чаєм та пригощали солодощами

Волонтери «Нового відповідального управління» нагадали кременчуківцям, що попри війну, доброта і підтримка нікуди не поділися
18 листопада у Кременчуці проходила акція «Зігрій теплом ближніх» — 40 жителів Раківки зігрілися гарячим чаєм та отримали солодощі.
У суботу волонтери громадської організації «Нове відповідальне управління» разом з небайдужими містянами дарували усмішки та гарний настрій дорослим і дітям.
Дівчина зазначила, що кожен з нас сам створює світ в якому ми живемо. І якщо ми хочемо більше доброти навкруги, то треба власним прикладом робити множити доброту.
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