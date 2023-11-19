Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу — в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуці оголосили старт нового челенджу «Хустка в сучасності»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 182

 

Треба зробити креативне фото в українській хустці й опублікувати в Instagram

Будинок дитячої та юнацької творчості оголосив старт нового челенджу «Хустка в сучасності», який триватиме до 5 грудня. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Мета челенджу полягає в тому, щоб підтримати українську культуру в сучасному світі та відродити традиції.

Усі охочі можуть долучитись: для цього вдягніть українську хустку, зробіть креативне фото, опублікуйте його в сторіз в Instagram та відмітьте @krembdyut

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: челендж культура Будинок дитячо-юнацької творчості
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх