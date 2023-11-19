У Кременчуці оголосили старт нового челенджу «Хустка в сучасності»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 182

Треба зробити креативне фото в українській хустці й опублікувати в Instagram

Будинок дитячої та юнацької творчості оголосив старт нового челенджу «Хустка в сучасності», який триватиме до 5 грудня. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Мета челенджу полягає в тому, щоб підтримати українську культуру в сучасному світі та відродити традиції.

Усі охочі можуть долучитись: для цього вдягніть українську хустку, зробіть креативне фото, опублікуйте його в сторіз в Instagram та відмітьте @krembdyut.