У Кременчуці оголосили старт нового челенджу «Хустка в сучасності»

Будинок дитячої та юнацької творчості оголосив старт нового челенджу «Хустка в сучасності», який триватиме до 5 грудня. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
Мета челенджу полягає в тому, щоб підтримати українську культуру в сучасному світі та відродити традиції.
Усі охочі можуть долучитись: для цього вдягніть українську хустку, зробіть креативне фото, опублікуйте його в сторіз в Instagram та відмітьте @krembdyut.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.