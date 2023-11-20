Двоє померли, один «важкий»: поліція розслідує отруєння у Козельщині

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 474

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19 листопада в одному з домогосподарств у Козельщини знайшли мертвими 55-річних чоловіка та жінку. А також у тяжкому стані ушпиталили 64-річного чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Близько 19.20 про ймовірне отруєння козельщан поліцію повідомили медики. За однією з версій слідчих, люди могли отруїтися чадним газом.

У кримінальному провадженні, відкритому за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, призначили судову експертизу.

Тривають слідчі дії.

Раніше ми писали, що у Полтаві чоловік загинув, ймовірно отруївшись чадним газом.

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