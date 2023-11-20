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Рейтинг Forbes: Ferrexpo з підприємствами в Горішніх Плавнях увійшла до п’ятірки найкращих металургійних підприємств

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 99 Новини компаній

Війна відобразилася на результатах гірничо-металургійного сектору, хімічної промисловості та будівельної галузі

Українська редакція видання Forbes підготувала рейтинг 200 найбільших приватних компаній України. Рейтинг розділено на 15 основних галузей економіки, і дає результати роботи українського бізнесу в перший рік повномасштабного вторгнення, яке суттєво вплинуло на результати діяльності українських підприємств.

Результати рейтингу продемонстрували непохитність позицій українського бізнесу — виторг знизили лише 52% компаній-лідерів своїх галузей, решта змогли зберегти, а в деяких випадках і примножити показники.

На жаль, війна відобразилася на результатах гірничо-металургійного сектору, хімічної промисловості та будівельної галузі, які втратили понад половину свого виторгу, втім вистояли попри воєнний стан і складну економічну ситуацію, здорожчання наземної логістики, блекаути й різноманітні чинники, що блокували роботу підприємств.

Ці умови стали причиною того, що експорт залізорудної сировини помітно просів — з 6,9 млрд тонн 2021 року до 2,9 млрд тонн 2022 року.

За економічними показниками, які бралися до уваги організаторами рейтингу, компанія Ferrexpo з підприємствами в Україні (Полтавський, Єристівський, Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати), увійшла до п’ятірки найкращих підприємств гірничо-металургійного комплексу, який дає 15% українського експорту і має 3,1% внеску в ВВП держави.

Довгострокова стратегія менеджменту Ferrexpo — пріоритет виробництва продукції преміумякості з найменшим впливом на навколишнє середовище, а, значить, і з високою доданою вартістю, дозволило продемонструвати у 2022 році хороші результати й зробити свій внесок до економіки держави на фоні проблем, пов’язаних зі станом логістичної інфраструктури (залізниця, порти), постачанням електроенергії під час масових ракетних атак (адже виробничі активи Ferrexpo знаходяться в безпосередній близькості до території, на яку припало понад 90% ракетних ударів у Полтавській області — Кременчуцькому районі).

Рейтинг Forbes демонструє — українські компанії вистояли у рік великої російської навали, а більшості керівників вдалося стабілізувати роботу і демонструвати позитивну динаміку протягом 2023 року. Навіть найбільш постраждалі галузі — будівельна й добувна — в останніх квартальних опитуваннях говорять, що в середньому їм вдалося пройти мінімуми та збільшити масштаби діяльності.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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