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Кременчук, Споживач

На Хорольській у Кременчуці замінили електроопори

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 158

 

Їх вже під'єднали до електромережі

Минулого тижня КП «Міськсвітло» замінило електроопори на вул. Хорольській.

Як повідомили у Кременчуцькій міській раді, це має забезпечити надійну роботу вуличного освітлення даного мікрорайону.

Всього з початку року працівники комунального підприємства «Міськсвітло» замінили понад 100 аварійних опор вуличного освітлення.

Раніше ми писали, що у Потоках вуличне освітлення працюватиме за графіком Кременчука.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: електроопори вуличне освітлення Міськсвітло
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