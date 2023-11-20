На Хорольській у Кременчуці замінили електроопори

Минулого тижня КП «Міськсвітло» замінило електроопори на вул. Хорольській.
Як повідомили у Кременчуцькій міській раді, це має забезпечити надійну роботу вуличного освітлення даного мікрорайону.
Всього з початку року працівники комунального підприємства «Міськсвітло» замінили понад 100 аварійних опор вуличного освітлення.
Раніше ми писали, що у Потоках вуличне освітлення працюватиме за графіком Кременчука.
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