На Полтавщині чоловік вкрав «дев'яносто дев'ятку» та покинув її посеред поля — поліція

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Йому повідомили про підозру

На Полтавщині чоловік вкрав «дев'яносто дев'ятку» та покинув її посеред поля. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

15 листопада близько 11.00 до поліції по допомогу звернувся 50-річний житель Миргородського району з села Сенча, який повідомив, про викрадення його автомобіля ВАЗ 21099.

Поліціянти знайшли автомобіль покинутим у полі неподалік села Шеки. Того ж дня встановили й особу крадія — 39-річного місцевого жителя. Чоловікові повідомили про підозру та обирають запобіжний захід.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у цей же день на Решетилівщині також вкрали автівку, але покинули в лісі.

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