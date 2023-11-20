Кременчужани разом з Арсеном Мірзояном співали у фоє під гітару під час тривоги

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 376

На концерті було багато історій та пісень про військових

Ввечері 19 листопада у Міському палаці культури з програмою «Сонце» на підтримку нового альбому виступив співак Арсен Мірзоян. Тих кременчужан, які не злякалися повітряних тривог і залишилися до кінця концерту, чекало дещо особливе. Але про все по черзі.

Для початку варто сказати, що зал був повний, вільних місць практично не залишилося. Виступ співака та його групи супроводжувався світловими ефектами, а на невеликому круглому екрані над сценою транслювався тематичний відеоряд. Усе це додавало атмосферності й підкреслювало особливості кожної пісні.

Багато композицій, які виконав Арсен Мірзоян у цей вечір, були на тему війни. Нову пісню «4/16» співак присвятив бійцям з позивними «Оса», «Грек» і «Кавун» зі 132 розвідбату. Вони у різний час були водіями буса «Вікторія», на якому підвозили бійців на позиції й вивозили цивільних з Бахмута.

— На жаль, ці хлопці назавжди тримають кермо… — сказав Арсен Мірзоян перед початком пісні, і хтось із залу крикнув «давайте встанемо».

Кременчужани цю пісню слухали стоячи. Зі сцени співак розповідав історії, пов’язані з військовими:

— Ми випадково опинилися у Миколаєві 10 листопада (2022 року — ред.). І спецпризначенці запросили нас, сказали: «Давайте з нами, ми Херсон будемо звільняти, не хочете?» Це історія одного дня, — такий анонс прозвучав перед композицією «11/11», присвяченій звільненню Херсона.

Поділився із залом, як разом з лідером гурту «Тартак» Олександром Положинським у засідці разом з бійцями чекали російську колону:

— Ми з ним сидимо з автоматами, я кажу: «Невже це з нами відбувається?» Сашко відповідає: «Це з усіма відбувається». «Якщо ми загинемо, я нап’юся!» А він: «Я тобі дозволяю!»

Артист зізнався, що концерти для військових на фронті можуть тривати й по дві доби. Тому що коли росіяни ведуть щільний вогонь по певній позиції, то вийти з неї немає змоги кілька днів, і доводиться залишатися на місці.

Під час концерту провели аукціон — збирали гроші на тепловізори, старлінки та пікапи для 4 мінометних підрозділів. Розігрували такі лоти:

вінілова платівка з композиціями «Бумбокс» та Pink Floyd пішла за 5 тисяч гривень;

фігурки з листа металу, із якого робили тризуб на Батьківщину-мати — за 6 тисяч гривень;

картина на ящику з боєкомплекту з Бахмута, на якому було зображене знакове місце Кременчука, Свято-Миколаївський собор — за 20 200 гривень;

їстівний букет із зефіру — за 4 тисячі гривень;

акустична гітара з автографами учасників колективу — за 24 тисячі гривень.

Ближче до кінця вечора кременчужани вже підспівували Арсену із зали, а деякі фанатки жваво танцювали у проходах під пісню «Моя королева».

Повітряна тривога двічі переривала концерт співака, і глядачам доводилося розчаровано покидати зал. Проте під час другої тривоги Арсен Мірзоян не полишив своїх фанатів і вийшов до них у фоє. Люди були просто у захваті.

Музикант виконував композиції під гітару, а кременчужани замовляли пісні, які хочуть почути, співали разом з ним, а найактивніші — танцювали. І хоч як росіяни не намагаються зіпсувати нам настрій повітряними тривогами, ви тільки подивіться ці відео! Цей народ надзвичайний, поки він буде так гуртуватися, радіти й співати, його не перемогти і не зламати!

Фанати не хотіли відпускати Арсена та оточили з усіх боків, тож виводити його з фоє довелося охоронцям.

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном читайте пізніше на нашому сайті.