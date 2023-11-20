За минулий тиждень у Кременчуці народилося більше дівчаток, ніж хлопчиків

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 179

Усього за тиждень на світ з’явилися 23 дитини

За минулий тиждень, 13 до 19 листопада, у Кременчуцькій громаді народилося 23 дитини — 14 дівчаток та 9 хлопчиків. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

16 немовлят з’явилися на світ у Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня — 9 дівчаток та 7 хлопчиків.

Ще 7 малюків народилися у Кременчуцькій міській лікарні «Правобережна» — 5 дівчаток та 2 хлопчики.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці народилася двійня.