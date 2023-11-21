У Кременчуці в гаражі помер 41-річний чоловік

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Під час огляду померлого ознак насильницької смерті правоохоронці не знайшли

У Кременчуці в гаражі одного із кооперативів помер 41-річний чоловік. Як повідомило Кременчуцьке райуправління поліції, інформація про це надійшла від медиків до правоохоронців 21 листопада близько 10.00.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час візуального огляду померлого ознак насильницької смерті не знайшли. Для встановлення точної причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції вирішує питання про початок розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.

*Фото ілюстративне