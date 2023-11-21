Компанія Ferrexpo піклується про своїх майбутніх працівників з часів навчання

Випускники профільного класу Ferrexpo, які зараз здобувають вищу освіту, отримали ноутбуки від компанії Ferrexpo. Подарунки було вручено Андрію Бреусу, який навчається у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна та Дмитру Чумаченку — студенту НТУ «Дніпровська політехніка під час зустрічі з головою правління ПРАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» Віктором Лотоусом.
1 вересня 2016 року було відкрито перший профільний клас Ferrexpo, навчальну програму якого підсилено додатковою кількістю годин із предметів природничо-математичного напряму. Метою його створення є забезпечення в майбутньому притоку до підприємств компанії Ferrexpo високоосвіченої молоді, яка матиме якісну професійну підготовку та цілеспрямовану професійну орієнтацію на діяльність, що має попит на ринку праці та підприємствах Ferrexpo: Полтавському, Єристівському та Біланівському гірничо-збагачувальних комбінатах.
За 7 років реалізації проєкту до навчання у класах Ferrexpo за конкурсом долучилися 187 учнів.
Під час зустрічі Віктор Лотоус наголосив, що Ferrexpo має на меті продовжувати дбати про освітні заклади громад, на території яких підприємства компанії ведуть свою виробничу діяльність. Випускники класу Ferrexpo, які вступають до закладів вищої освіти за спеціальностями гірничо-металургійного спрямування, затребуваними на підприємствах компанії, можуть розраховувати на подальшу підтримку. Йдеться про стипендіальну програму Ferrexpo, у якій беруть участь ті, хто демонструє високі результати в навчанні. Програма передбачає виплату додаткової стипендії, надання матеріалів, необхідних для підготовки курсових та дипломних робіт, можливість проходження виробничої практики, стажування і гарантованого працевлаштування на одному з підприємств компанії.
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