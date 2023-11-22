Триває прийом робіт на міський конкурс малюнків «Стоп насильству!»

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 111

Юні кременчужани можуть взяти участь у конкурсі малюнків «Стоп насильству!». Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Долучитися до участі конкурсі можуть діти віком від 6 до 17 років.

Усі роботи мають відповідати умовам конкурсу: містити заклик-слоган до подолання домашнього насильства (за видами) або насильства за ознакою статі (ґендерно зумовлене) та супроводжуватися необхідною інформацією (назва роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора, дата народження, адреса та контактний телефон, повна назва закладу освіти).

Малюнки приймають до 1 грудня за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги, буд. 2, каб. 217. Детальну інформацію можна отримати за телефоном 098-839-11-61.

Виставка кращих робіт відбудеться у вітрині Центральної міської дитячої бібліотеки з 8 до 18 грудня