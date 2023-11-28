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Кременчук, Культура, Полтавщина

У Кременчуці презентували книгу рецептів борщу на кожен день

Вчора, 21:01 Переглядів: 329

 

Також у книзі зібрано понад тисячу рецептів традиційних українських страв

28 листопада у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація книги «Триста шістдесят п’ять БОРЩиків» української етнологині та етнографині, краєзнавиці, докторки історичних наук Олени Щербань.

 

У зв’язку із повітряною тривогою захід розпочався в укритті пожежної частини, але після відбою продовжився в одному із залів бібліотеки, обладнаному як світлиця сільської хати.

 

На презентацію книги зібралося чимало людей — охочих послухати про рецепти традиційних українських страв.

Пані Олена зазначає, що вона є не стільки авторкою книги, як її упорядницею — там вміщені не лише її рецепти, а й інших людей, учасників фестивалю «Борщик у глиняному горщику».

— Це не кулінарна книга, де ви знайдете чіткі рецепти, у яких пропорціях потрібно брати які продукти. Ця книга етнографічна, — каже Олена.

У книзі понад 400 сторінок, де читачі можуть знайти не лише 365 рецептів борщу на щодень, а й понад тисячу інших страв, які зазвичай подають до столу разом із борщем.

Рецепти, зібрані у книзі, притаманні не лише Полтавському регіону — Олена збирала їх по всій території України.

— Найстаршою інформаторкою у моєму житті була жінка віком 113 років. Вона говорила дуже тихо — у неї майже висохли голосові зв’язки. Про борщ ця жінка мені так нічого й не розповіла. Проте на моє питання як жити правильно, сказала, що з богом у серці.

На питання гостей, який борщ у етнологині є найулюбленішим, жінка відповідає:

— Найулюбленіший мій борщ — це борщ моєї мами. Бо поки жива моя мама, доки цей борщ буде для мене найкращим. Смачнішого, ніж мамин борщ, просто бути не може.

З Кременчуком пані Олену пов’язує професійна діяльність — у 2012 році вона викладала у льотному коледжі історію, філософію та основи економіки. А ще тут доля її звела з Оксаною Савченко — теж викладачкою коледжу, яка з часом стала близькою подругою Олени та адміністраторкою на її фестивалі.

 

Пані Оксана розповіла детальніше про гастрономічний фестиваль-квест «Борщик у глиняному горщику». Він проводиться щорічно у другу суботу серпня, починаючи з 2014 року, у селищі Опішня на території музею-садиби «Лялина світлиця». Уперше на святі зварили 12 борщів, а завітали на захід господині із Полтавщини, Харківщини, Дніпропетровщини та Київщини. З кожним роком кількість гостей збільшується, для них готують усе більше і більше страв. А у 2024-му році на десятий, ювілейний фестиваль, організаторки хочуть приготувати 100 борщів.

Пані Олена на досягнутому не зупиняється — у неї в планах написати книгу про тисячу і два борщі, притаманні Опішнянській громаді. 

Науковиця подарувала бібліотеці примірники своєї книги, тож усі охочі матимуть можливість ознайомитися з нею.

Нагадаємо, 1 липня 2022 року український борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Борщ презентація книга
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