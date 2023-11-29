Три тренери залишили футбольні клуби «Кремінь» та «Кремінь-2»: причину кадрових змін не називають

Сьогодні, 07:47 Переглядів: 87

Роман Локтіонов залишає посаду головного тренера «Кременя-2». Кадрових змін також зазнав футбольний клуб «Кремінь» — тренер Дмитро Назаренко та тренер воротарів Сергій Карпов більше не працюватимуть у складі кременчуцької команди. Про це повідомили на Facebook-сторінці клубу «Кремінь» 27 листопада.

Роман Локтіонов перейшов до ФК «Кудрівка» з Київської області і став головним тренером. Наразі команда посідає шосте місце у Другій лізі, а «Креімнь-2» — останню, чотирнадцяту позицію.

Причини кадрових змін у «Кремені» не назвали.

Що відомо про Романа Локтіонова

Роман Локтіонов до тренерського штабу «Кременя» перейшов у січні 2020 року. Спочатку був помічником головного тренера. З січня 2022 року обіймав посаду головного тренера команди.

Під керівництвом Романа Локтіонова «Кремінь» провів 37 матчів (9 перемог-6 нічиїх-22 поразки, м’ячі 42-80). З вересня 2023 року почав працювати головним тренером «Кременя-2». Під його керівництвом друга команда провела 9 матчів (0 перемог-2 нічиї-7 поразок, м’ячі 5-21).

Що відомо про Дмитра Назаренка та Сергія Карпова

Дмитро Назаренко прийшов до «Кременя» з миколаївського «Васту» у червні 2023 року, а Сергій Карпов – в липні 2023 року з тернопільської «Ниви». Обидва тренери спочатку працювали помічниками Романа Локтіонова, а з вересня поточного року помічниками Ігоря Климовського.

Нагадаємо, у вересні ФК «Кремінь» змінив головного тренера через «негативні результати клубу».