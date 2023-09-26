Стало відомо, хто стане головним тренером ФК «Кремінь»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 621

Новим головним тренером ФК «Кремінь» замість Романа Локтіонова стане Ігор Климовський. Про це розповів директор «Кременя» Андрій Філь в інтерв’ю сайту «Український футбол» 25 вересня.

За його словами, кадрові зміни пов’язані з негативними результатами клубу, тому наразі «потрібне певне перезавантаження». Роман Локтіонов стане головним тренером «Кременя-2».

Після дев’яти турів Кремінь з сімома очками в активі посідає восьме місце в турнірній таблиці Групи Б Першої ліги. Наступний матч команда з Кременчука зіграє першого жовтня на своєму полі з запорізьким Металургом.

Що відомо про нового головного тренера?

Ігор Климовський родом з Костянтинівки Донецької області. Кар’єру футболіста почав у місцевому «Металурзі». З 2000 року грав у Другій лізі за «Машинобудівник» (Дружківка), а завершив ігрову кар'єру у 2002 році в клубі «Поділля» (Хмельницький).

По завершенні ігрової кар'єри став тренером, працюючи у ДЮСШ «Олімпік» (Донецьк). За час роботи в академії виховав чимало футболістів для клубів Прем'єр-ліги.

Останнім клубом Ігоря Климовського була тернопільська «Нива», де тренував гравців п’ять місяців.

Нагадаємо, колишній головний тренер ФК «Кремінь» Роман Локтіонов подав у відставку після матчу 9 туру Першої ліги проти ФСК «Маріуполь». Тоді кременчуцька команда програла і зазнала шостої поразки в сезоні.