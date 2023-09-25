Головний тренер ФК «Кремінь» йде у відставку

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 287

Головний тренер ФК «Кремінь» Роман Локтіонов подав у відставку з посади головного тренера. Про це заявив сам тренер після матчу 9 туру Першої ліги проти ФСК «Маріуполь», пише пресслужба кременчуцької команди 24 вересня.

Керівництво «Кременя» прийняло його відставку. Ім’я нового головного тренера «Кременя» повідомлять незабаром.

Нагадаємо, у грі з маріупольцями кременчужани зазнали шостої поразки в сезоні, із них третя — розгромна. На власній арені в поточному чемпіонаті «Кремінь» не може відзначитися вже четвертий матч поспіль.