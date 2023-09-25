У Кременчуці чоловік намагався обікрасти автомобіль

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 139

У Кременчуці патрульні затримали чоловіка, причетного до крадіжки з авто. Про це повідомила патрульна поліція нашого міста.

Вихідними поліціянти отримали виклик про крадіжку з автомобіля на вулиці Бойка. Прибувши на місце події, вони помітили біля авто чоловіка, який, побачивши охоронців порядку, намагався заховатися в машині.

Інспектори встановили, що авто має сліди злому. Під час поверхневої перевірки в чоловіка патрульні знайшли викрутку. Він чітко пояснити не зміг, чому знаходиться в цій автівці. Поліціянти з'ясували, що чоловік не є власником автомобіля.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для надання правової кваліфікації діям чоловіка.