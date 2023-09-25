На Кременчуччині перекинулася автівка: водій не вижив

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25 вересня близько 1.00 поблизу села Жуки Кременчуцького району 45-річний мешканець Полтавської області за кермом автівки ВАЗ-21099 з'їхав з дороги та перекинувся.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, травмованого водія з місця події забрали в лікарню, де від отриманих травм чоловік помер.

За цим фактом слідчий підрозділом Головуправління поліції розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.