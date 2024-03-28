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Вітрова електростанція на Кременчуччині займатиме 47 тисяч гектарів площі

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 494

 

Вітрова електростанція потужністю 650 МВт будуватиметься у Глобинській громаді

Вітрова електростанція, яку збудують на території Глобинської громади на Кременчуччині, займатиме 47 тис. га площі. Про це повідомили за засіданні архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської облвійськадміністрації, що відбулася днями.

Одним із ключових питань, що виносилося на порядок денний та розгляд було затвердження плану території, виділеної для будівництва ВЕС.

Побудують вітрову електростанцію на Полтавщині задля розв'язання проблеми в енергосистемі України та для залучення «зеленої енергетики» як більш безпечної для довкілля.

В результаті обговорень та врахування зауважень учасники засідання затвердити детальний план території та виділення під вітрову електростанцію 47 тис. га площі на Глобинщині.

Нагадаємо, вітроелектростанція, яку збудують у Кременчуцькому районі, буде найбільшою в Європі — її потужність сягатиме понад 650 мВт. Також на початку року у Глобинській громаді ДТЕК встановили найвищу в Україні метеощоглуяка допоможе оцінити вітрові умови для майбутньої Полтавської вітроелектростанції (ВЕС).

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області
Теги: Кременчуцький район Глобинська міська територіальна громада вітрова електростанція ДТЕК
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