У Кременчуцькому районі побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію

Вчора, 19:03 Переглядів: 1 670

Працюватиме вона на Глобинщині й матиме потужність понад 650 мВт

На території Глобинської громади у Кременчуцькому районі побудують найбільшу у Східній Європі вітроелектростанцію. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів Олег Соловей, заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ.

За його словами, нині на фінальній стадії перебуває розробка документації з планування території, проводиться вітромоніторинг та орнітологічні дослідження.

Підприємець також зазначає, що за час війни Полтавщина стала енергодефіцитним регіоном, який потребує нових генеруючих потужностей. Тому компанія розглядає можливість будівництва ще одного проєкту альтернативної енергетики й на території Омельницької громади на Кременчуччині.

— Ми вже подали клопотання до Омельницької сільської ради про надання відповідних земельних ділянок нам в оренду. А вже минулого тижня наша команда взяла участь у сесії Омельницької сільської ради , — пише Олег Соловей.

За словами посадовця, на зустрічі обговорили перспективи майбутнього співробітництва з громадою, подальші плани з розвитку проєктів відновлюваної енергетики та можливості в соціальному партнерстві й підтримці громади.

Нагадаємо, на початку року у Глобинській громаді ДТЕК встановили найвищу в Україні метеощоглу, яка допоможе оцінити вітрові умови для майбутньої Полтавської вітроелектростанції (ВЕС).





*фото ілюстративне