Відомий український стендап-комік Фелікс Редька відвідав підприємства компанії Ferrexpo

У рамках візиту в місто, він разом із командою мав нагоду побувати на екскурсії на Полтавському ГЗК та Єристівському ГЗК
29 лютого Фелікс Редька відвідав місто Горішні Плавні зі своїм стендап-концертом «Народний артист».
У рамках візиту в місто, він разом із командою мав нагоду побувати на екскурсії на Полтавському ГЗК та Єристівському ГЗК компанії Ferrexpo. За три години Фелікс та його команда ознайомилися з історією міста, побачили унікальні археологічні знахідки місцевості, такі як рештки мамонтів, зуби акул, культурну спадщину народів, що проживали на території міста.
Пізніше відвідали оглядовий майданчик кар'єру, ремонтний цех з великовантажними автомобілями, та офіс найсучаснішого і наймолодшого підприємства гірничодобувної промисловості Європи, де побачили як керують безпілотними автосамоскидами та буровими установками з дистанційним керуванням.
Під час свого виступу, який відвідали понад 100 гостей, Фелікс виставив на аукціон презентовану йому на екскурсії брендовану продукцію компанії Ferrexpo. Всі кошти від аукціону передав військовим.
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