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Відомий український стендап-комік Фелікс Редька відвідав підприємства компанії Ferrexpo

Вчора, 18:02 Переглядів: 280 Новини компаній

У рамках візиту в місто, він разом із командою мав нагоду побувати на екскурсії на Полтавському ГЗК та Єристівському ГЗК

29 лютого Фелікс Редька відвідав місто Горішні Плавні зі своїм стендап-концертом «Народний артист».

У рамках візиту в місто, він разом із командою мав нагоду побувати на екскурсії на Полтавському ГЗК та Єристівському ГЗК компанії Ferrexpo. За три години Фелікс та його команда ознайомилися з історією міста, побачили унікальні археологічні знахідки місцевості, такі як рештки мамонтів, зуби акул, культурну спадщину народів, що проживали на території міста.

Пізніше відвідали оглядовий майданчик кар'єру, ремонтний цех з великовантажними автомобілями, та офіс найсучаснішого і наймолодшого підприємства гірничодобувної промисловості Європи, де побачили як керують безпілотними автосамоскидами та буровими установками з дистанційним керуванням.

«Карʼєр, велетенські машини — це щось неймовірне! Я зробив стільки фотографій, щоб розповідати всім, куди треба їхати. Тут надзвичайний потенціал, ви маєте стати туристичною Меккою Полтавщини! І тепер мені дивно, як можна було жити і не знати про Горішні Плавні?», — зазначив Фелікс Редька у коментарі журналістам.

Під час свого виступу, який відвідали понад 100 гостей, Фелікс виставив на аукціон презентовану йому на екскурсії брендовану продукцію компанії Ferrexpo. Всі кошти від аукціону передав військовим.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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