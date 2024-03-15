Полтавець тримав удома автомат, холодну зброю та гранату — поліція

15 березня у полтавця під час обшуку правоохоронці знайшли автомат Калашникова, гранату та холодну зброю. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Обшук поліцейські проводили за місцем проживання чоловіка, а також у його автомобілі. Усю збою у нього вилучили та відправили на експертизу.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нразі правоохоронці обирають для підозрюваного запобіжний захід. Йому загрожує термін від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно у мешканця Миргородського району поліція знайшла штик-ножі, понад 250 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї, а також ємності та згортки з канабісом.
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