Полтавець тримав удома автомат, холодну зброю та гранату — поліція

Вчора, 17:48 Переглядів: 463

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років ув'язнення

15 березня у полтавця під час обшуку правоохоронці знайшли автомат Калашникова, гранату та холодну зброю. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Обшук поліцейські проводили за місцем проживання чоловіка, а також у його автомобілі. Усю збою у нього вилучили та відправили на експертизу.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нразі правоохоронці обирають для підозрюваного запобіжний захід. Йому загрожує термін від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у мешканця Миргородського району поліція знайшла штик-ножі, понад 250 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї, а також ємності та згортки з канабісом.