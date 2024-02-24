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Надзвичайні новини, Полтавщина

Штик-ножі, наркотики та понад 250 набоїв знайшла поліція у жителя Миргородщини

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 113

 

Правоохоронці проводять слідство

У 24-річного жителя Миргородського району на Полтавщині поліція виявила штик-ножі, понад 250 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї, а також ємності та згортки з канабісом. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

 

Усі речові докази поліція вилучила та відправила на експертизу.

 

 

Підозрюваному інкримінують незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту та незаконне поводженні зі зброєю та бойовими припасами.

Правоохоронці порушили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нині триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульна поліція зупинила чоловіка, у якого виявили наркотики та пістолет.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Мирогород поліція зброя наркотики набої
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