Згадати все: як на повномасштабне вторгнення у Кременчуці та області відреагувала влада, волонтери та пересічні містяни

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 383

24 лютого 2022 року о 3.40 російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді українці ведуть відлік. Друга річниця стала 731 днем від початку повномасштабного вторгнення. «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив згадати, якими були перші дні. Як місто готувалося до оборони, та яким цей день запам'ятають ті, хто прокинувся від сирен та вибухів

24 лютого 2022 року о 6.55 у Кременчуці почала вити перша сирена. О 7.05 все повторилося. Так відлік вторгнення почався для жителів міста. Згодом з’явилася перша офіційна заява від тодішнього виконувача обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації Дмитра Луніна.

«Увага! Жителі Полтавської області, прошу зберігати спокій і залишатися вдома до особливих розпоряджень. В Україні введено воєнний стан. Працюють тільки об'єкти критичної інфраструктури. Без нагальної потреби не покидайте домівки!» — написав він у своєму телеграм-каналі.

О 7.36 «зберігати спокій» мешканців Кременчука закликав Віталій Малецький.

Попри звернення очільників міста та області, у Кременчуці з’явилися черги на АЗС, до банкоматів та аптек. А у військкоматі вишикувалися черги з резервістів та добровольців. У вересні 2023 року тодішній очільник Кременчуцького районного ТЦК та СП Роман Сушко розповідав нашим журналістам, що загалом, за трохи більше ніж шість місяців, призвали за мобілізацією до 7 тисяч військовозобов’язаних, з них близько 500 офіцерів запасу, та понад 600 одиниць техніки. Новий керівник центру комплектування Мирослав Волков зауважив нашим журналістам, що у перші дні біля військкомату стояла черга з добровольців.

— Жодних цифр про кількість добровольців до перемоги ми називати не можемо. Єдине, що можу сказати, так це те, що у перші години повномасштабного вторгнення стояли черги з добровольців у всіх РТЦК, відповідно, у великої кількості людей було бажання захищати Батьківщину. Мобілізаційний план було виконано протягом першого тижня вторгнення. Сьогодні черг немає, проте добровольці у нас є і сьогодні, — констатує Мирослав Волков.

24 лютого 2022 року о 8.24 у Кременчуці відкрили бомбосховища. Нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитував у містян, чи спускаються вони в укриття під час повітряної тривоги.

О 8.40 у Миргороді лунають перші вибухи, за двадцять хвилин Верховна рада вводить воєнний стан в Україні.

Пообіді до Кременчука починають прибувати перші вимушені переселенці. Їх розміщували у готелях, також працював тимчасовий пункт для їх розміщення. На кінець 2023 року загальна кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у місті Кременчук — 32 тисячі 165 осіб, констатують у міському Департаменті соціального захисту населення.

Згодом на території Полтавської області почали діяти посилені фільтраційні заходи, з’явилися блокпости та територіальна оборона.

Лікарні, поліція перейшли у режим посиленого чергування. Кременчуцька станція переливання крові проводила заготівлю стратегічного запасу донорської крові.

У Кременчуцькому перинатальному центрі 24 лютого з’явилося на світ шість немовлят. Історії жінок, які народжували під звуки перших сирен, читайте у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа» завтра.

Станом на 16.00 24 лютого 2022 року ситуація на Полтавщині, була спокійна та контрольована.

«Бойових дій на території області немає. Продовжуємо працювати на місцях, координуємо дії з військовими та правоохоронцями. Прошу жителів без потреби не виходити на вулицю й обмежити користування автівками», — повідомляв Дмитро Лунін, т. в. о. Полтавської ОДА.

Увечері на усій території Полтавської області ввели комендантську годину з 22.00 до 6.00.

Волонтерський рух та реакція на повномасштабне вторгнення пересічних містян

На заклик начальника Кременчуцького шпиталю Миколи Литвиненка кременчужани готували «коктейлів Молотова». За словами керівника шпиталю, понад дві сотні людей беззупинно створювали горючі суміші.

— Люди йдуть, щось несуть, готують ці «коктейлі Молотова» і готуються зустріти ворога таким вогнем, щоб він далі не пройшов, — розповідав Микола Литвиненко.

Гуртувалися містяни й невеликими групами для створення «коктейлів Молотова». Також набирали пісок на набережній для укріплення та оборони.

Крім цього, допомагали українському війську та переселенцям як волонтери з досвідом, так і просто небайдужі громадяни. Волонтерки «Берегині Крюкова» згадують, що плести сітки та робити ноші на базі однієї зі шкіл міста почали ще у 2014 році, після початку повномасштабного вторгнення теж не змогли лишитися осторонь.

— 25 лютого подзвонив мені Максим Краснопольський і сказав, що вони один блокпост закінчують, і запитав, що робитимуть у школі. Тоді я взяла сітку і вирушила до школи, а дорогою стукала в усі вікна і двері й закликала людей допомагати. Пообіді тут уже було 40 людей і з кожним днем вони додавалися. Спочатку люди на підлозі сиділи та різали тканину, потім ми принесли з їдальні столи та стільці. Ми не зупиняємося, постійно працюємо, — розповідала учасниця волонтерського руху «Берегині Крюкова » Тамара.

По місту масово відкривалися цілі волонтерські центри, так один з них на початку вторгнення запрацював на базі Вищого професійного училища № 7. У пункті збирали речі першої потреби.

В Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1 збирали медикаменти та товари медичного призначення.

По вулиці Небесної сотні працював центр збору допомоги для Територіальної оборони Кременчука.

Крім цього, безліч локальних зборів функціонували просто у гаражах та будинках містян. Шили форму, готували їжу. Цим продовжують займатися і сьогодні.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у Кременчужан, яким для них став день початку вторгнення. Щемливі розповіді від корінних жителів міста, та тих, для кого Кременчук став вимушеним домом, дивіться в опитуванні.

А як для Вас розпочалося повномасштабне вторгнення, діліться своїми історіями у коментарях.

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