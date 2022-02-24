У кременчуцькі готелі їдуть люди з регіонів, де точаться запеклі бої з російськими окупантами. ТЪ поспілкувався з представниками закладів, які надають відповідні послуги.
У готель «Дніпровські зорі» частина біженців, які бронювали номери, вже приїхали, дехто ще у дорозі. У «Дніпровських зорях» ще залишаються вільні одномісні номери.
Що стосується Reikartz Кременчуг, тут ще є три вільні номери – два двомісні та один одномісний, інші вже замовлені.
У готелі Helicopter бронюють номери мешканці Харківської області. Там є ще 5-6 вільних номерів, але працівники попереджають, що поселення лише двомісне і без тварин.
У «Кремені» нам повідомили, що клієнти селяться хаотично, тому важко сказати, скільки ще є незаселених номерів. Відповіді від «Європейського» поки чекаємо.
Додано:
Для тих, кому потрібно зупинитися у Кременчуці, публікуємо номери телефонів готелів:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.