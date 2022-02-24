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У кременчуцькі готелі їдуть люди з регіонів, де точаться бої з російськими окупантами (додано)

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 1 642

 

Але вільні номери поки що є

У кременчуцькі готелі їдуть люди з регіонів, де точаться запеклі бої з російськими окупантами. ТЪ поспілкувався з представниками закладів, які надають відповідні послуги.

У готель «Дніпровські зорі» частина біженців, які бронювали номери, вже приїхали, дехто ще у дорозі. У «Дніпровських зорях» ще залишаються вільні одномісні номери.

Що стосується Reikartz Кременчуг, тут ще є три вільні номери – два двомісні та один одномісний, інші вже замовлені.

У готелі Helicopter бронюють номери мешканці Харківської області. Там є ще 5-6 вільних номерів, але працівники попереджають, що поселення лише двомісне і без тварин.

У «Кремені» нам повідомили, що клієнти селяться хаотично, тому важко сказати, скільки ще є незаселених номерів. Відповіді від «Європейського» поки чекаємо.

Додано:

Для тих, кому потрібно зупинитися у Кременчуці, публікуємо номери телефонів готелів:

  • Дніпровські зорі – 096 832 4469;
  • Reikartz – 0 5367 577 70;
  • Helicopter – 067 531 4878;
  • Кремінь – 067 640 23 00;
  • Європейський – 067 408 49 33.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: tripadvisor
Теги: готель біженці
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