У кременчуцькі готелі їдуть люди з регіонів, де точаться бої з російськими окупантами (додано)

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 1 642

Але вільні номери поки що є

У кременчуцькі готелі їдуть люди з регіонів, де точаться запеклі бої з російськими окупантами. ТЪ поспілкувався з представниками закладів, які надають відповідні послуги.

У готель «Дніпровські зорі» частина біженців, які бронювали номери, вже приїхали, дехто ще у дорозі. У «Дніпровських зорях» ще залишаються вільні одномісні номери.

Що стосується Reikartz Кременчуг, тут ще є три вільні номери – два двомісні та один одномісний, інші вже замовлені.

У готелі Helicopter бронюють номери мешканці Харківської області. Там є ще 5-6 вільних номерів, але працівники попереджають, що поселення лише двомісне і без тварин.

У «Кремені» нам повідомили, що клієнти селяться хаотично, тому важко сказати, скільки ще є незаселених номерів. Відповіді від «Європейського» поки чекаємо.

Додано:

Для тих, кому потрібно зупинитися у Кременчуці, публікуємо номери телефонів готелів:

Дніпровські зорі – 096 832 4469;

Reikartz – 0 5367 577 70;

Helicopter – 067 531 4878;

Кремінь – 067 640 23 00;

067 640 23 00; Європейський – 067 408 49 33.