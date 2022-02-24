Не стань жертвою інформвійни: отримуй дані з перевірених джерел

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Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома

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