«Літаки піднялися з Полтавського аеродрому в небо»: як вдалося обійтися без втрат

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 6 123

Полтавець Олег Пустовгар розповів, як вдалося врятувати авіацію Полтавщини без втрат. Наші військові заздалегідь підняли літаки в небо.

- Ще трішки гарних новин. Мешкаю не так і далеко від Полтавського аеродрому. Так, це сталося десь о 5.30: наші літаки піднялися з Полтавського аеродрому в небо. Атаки на Полтавський аеродрому не було. Балістичними ракетами Росія обстрілювала Миргородський аеродром. АЛЕ! Попри масовану ракетну атаку ЗС РФ, Повітряні сили ЗС України не зазнали втрат у літаках, бо командування знало про час атаки росіян і підняло свою авіацію в повітря. Також про це пише ветеран АТО у складі 72 омбр, а зараз військовий журналіст «Армії інформ» Сергій Місюра у фейсбуці:

«…Ворог вдарив по всіх ключових аеропортах і аеродромах балістичними ракетами. А тепер питання – чому ми не втратили жодного літака? Тому що наша розвідка і командування все знали! Літаки заздалегідь були підняті в повітря і на момент 5-ї години ранку і перших ракет – перебували в повітрі». «Ми знали. Ми готувались. Ми стоїмо. А ворог несе втрати», – додав він.

А я додам таке: знала і наша розвідка, АЛЕ ще й розвідки країн союзників-США і Британії. Так, що раджу перед тим як бурчати і всепропальствувати у бік союзників, краще добре подумати і подякувати Богу, союзникам і нашій розвідці за збереження техніки Повітряних сил України. І от реально, це наша маленька перемога. Слава Україні, - зауважив Олег Пустовгар.

За даними пресслужби Генерального штабу ЗСУ, знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.