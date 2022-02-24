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Футбольну базу «Кремінь» планують побудувати до 2026 року у Кременчуці

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 3

  

«Кременуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з президентом ФК «Кремінь» Сергієм Ковніром та дізнався нюанси будівництва спортивної бази

У Кременчуці планують побудувати футбольну базу до 2026 року. Про плани будівництва з «Кременуцьким ТелеграфЪ» поділився президент футбольного клубу «Кремінь» Сергій Ковнір. Поспілкуватися з президентом ФК «Кремінь» вдалося до загострення ситуації та загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.

Футбольну базу планують побудувати на території парку Студентський, що на Першому Занасипі. Таких манежів в Україні три: у Києві, Дніпрі та Маріуполі.

- У першу чергу розпочнемо роботу над облаштуванням двох футбольних полів (одне з натуральним, а інше зі штучним покриттям) та стоянки. У разі виділення землі цього року - плануємо до кінця року завершити перший етап. Друга черга - футбольна база в якій будуть розміщені готельні номери, адміністративна частина, ресторан, тренажерна зала та поле для тренувань. У третю чергу - манеж з трьома мініфутбольними полями. Один із варіантів - із встановлення баскетбольних кілець, - розповів Сергій Ковнір.

 

На базі можна проводити не лише змагання з футболу, футзалу, баскетболу та художньої гімнастики, а й проведення зборів та концертів. Також є ідея облаштувати на стоянці кінотеатр під відкритим небом. 

Фінансування буде здійснюватися за рахунок власних фінансів президента та коштів інвесторів, імена яких поки не озвучують.

Наразі не узгоджене питання виділення землі під будівництво футбольної бази.

Площа спортивної бази сягає близько 4 га. За словами Сергія Ковніра, вони з керівництвом мерії Кременчука планували зустрітися ще два тижні тому, але через загострення зовнішньополітичної ситуації - питання відклали.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь стадіон
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