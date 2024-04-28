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Фото кременчужан початку 20 століття: у галереї можна переглянути цікавинки з приватної колекції

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 172

 

На світлинах – містяни, вбрані у вишиваний одяг

У Кременчуцькій міській художній галереї краєзнавець, колекціонер з Кременчуцької спілки філателістів Ігор Кисельов представив фотографії кременчужан початку 20 століття, на яких містяни вбрані у вишиваний одяг. 

В експозиції виставки «Кременчук. Погляд через століття» – близько 40 світлин, які присвячені темі вишивки. Збирав свою колекцію Ігор Кисельов протягом 30 років, і у галереї – тільки її частина. Чоловік розповів: трапляється так, що люди готові викинути старовинні фото, деякі так і потрапляють до нього.

Під час відкриття виставки стало відомо, що колекціонер подарував у фонди краєзнавчого музею та художньої галереї старовинні фотографії та конверти про Кременчук.

Нагадаємо, паралельно у галереї діє ювілейна виставка вишивки педагога Володимира Кулаженка. Обидві працюватимуть до 19 травня. Побачити їх можна у галереї на вулиці Коцюбинського, 4, яка працює з 10.00 до 18.00 (крім понеділка і вівторка).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: фото виставка галерея філателія колекціонування вишивка
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