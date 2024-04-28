У Кременчуці виділили гроші на ремонти у закладах освіти
Сьогодні, 09:03
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На ці потреби піде понад 800 тисяч гривень
26 квітня на сесії міської ради затвердили виділення коштів зі стабілізаційного фонду Кременчуцької територіальної громади на ремонти у закладах освіти міста. Про це поінформувала пресслужба мерії.
Гроші підуть на наступні потреби:
- 466 628 грн – на встановлення засобів безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до укриття у дитсадку №3;
- 35 378 грн – на ремонт найпростішого укриття для «Академії майбутнього» та дитячого садка №70;
- 60 767 грн – для гімназії №26 на ремонт сигналізації та системи оповіщення про пожежу;
- 399 900 грн – для ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя на ремонт покрівлі.
Нагадаємо, міська влада також виділила 30 тисяч гривень на ремонт паркану у гімназії №19.
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