У Кременчуці виділили гроші на ремонти у закладах освіти

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На ці потреби піде понад 800 тисяч гривень

26 квітня на сесії міської ради затвердили виділення коштів зі стабілізаційного фонду Кременчуцької територіальної громади на ремонти у закладах освіти міста. Про це поінформувала пресслужба мерії.

Гроші підуть на наступні потреби:

466 628 грн – на встановлення засобів безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до укриття у дитсадку №3;

35 378 грн – на ремонт найпростішого укриття для «Академії майбутнього» та дитячого садка №70;

60 767 грн – для гімназії №26 на ремонт сигналізації та системи оповіщення про пожежу;

399 900 грн – для ліцею №17 « Вибір» імені М.Г. Неленя на ремонт покрівлі.

Нагадаємо, міська влада також виділила 30 тисяч гривень на ремонт паркану у гімназії №19.