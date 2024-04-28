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Вербна неділя: значення свята для християн, традиції та заборони у цей день

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 877

В давнину зелене віття було символом перемоги

28 квітня християни відзначають одне з дванадцяти найбільших свят — Вхід Господній в Єрусалим, тобто Вербну неділю. Дата святкування однакова як для нового (новоюліанський) так і для старого (юліанський) календаря.

Чому саме Вербна неділя?

Як розповіли у Православній церкві України, коли Ісус Христос входив у Єрусалим, він тримав в руках пальмове віття. В давнину зелене віття і, зокрема, листя пальм було символом перемоги, так зустрічали правителів після переможної битви, а також нагороджували тих, хто здійснив героїчний подвиг. 

— Багатьма мовами світу свято Входу Господнього в Єрусалим називається ще Пальмовою неділею, а також Неділею Ваїй, що з грецької означає листя пальми. У нас популярна назва цього свята — Вербна, або Квітна неділя. Бо замість листя екзотичної для нашого регіону пальми люди освячують гілочки верби, яка зазвичай квітне в цей час, — йдеться у повідомленні. 

Духовенство зазначає, що Вхід Господній в Єрусалим — це свято радості, але водночас воно розпочинає і Страсну седмицю — особливий період, «який нагадує про найбільш важливі події у справі нашого спасіння»

Традиції та заборони у Вербну неділю

У цей день віряни традиційно приносять до церкви гілочки верби для освячення. У ПЦУ додають, що така традиція символізує «перемогу Христа над смертю, прославлення тієї великої добровільної жертви, яку Він звершив заради нашого спасіння».

Надалі освячену вербу зберігають удома протягом року. Ті, хто дотримуються посту, можуть дозволити собі послаблення: сьогодні можна їсти рибу і рибні страви. 

Серед українців також існує і народна традиція — освяченою вербою злегка бити своїх близьких, примовляючи «Не я б’ю — верба б'є» — так люди бажають один одному бути здоровими та захищають від усього недоброго. 

У Вербну неділю вірянам радять уникати сварок, гніву та тяжкої роботи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна жінкам заходити в церкву з непокритою головою і в штанах.

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Автор: Телеграф
Теги: Вербна неділя церква
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