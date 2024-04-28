Вербна неділя: значення свята для християн, традиції та заборони у цей день

28 квітня християни відзначають одне з дванадцяти найбільших свят — Вхід Господній в Єрусалим, тобто Вербну неділю. Дата святкування однакова як для нового (новоюліанський) так і для старого (юліанський) календаря.
Як розповіли у Православній церкві України, коли Ісус Христос входив у Єрусалим, він тримав в руках пальмове віття. В давнину зелене віття і, зокрема, листя пальм було символом перемоги, так зустрічали правителів після переможної битви, а також нагороджували тих, хто здійснив героїчний подвиг.
Духовенство зазначає, що Вхід Господній в Єрусалим — це свято радості, але водночас воно розпочинає і Страсну седмицю — особливий період, «який нагадує про найбільш важливі події у справі нашого спасіння».
У цей день віряни традиційно приносять до церкви гілочки верби для освячення. У ПЦУ додають, що така традиція символізує «перемогу Христа над смертю, прославлення тієї великої добровільної жертви, яку Він звершив заради нашого спасіння».
Надалі освячену вербу зберігають удома протягом року. Ті, хто дотримуються посту, можуть дозволити собі послаблення: сьогодні можна їсти рибу і рибні страви.
Серед українців також існує і народна традиція — освяченою вербою злегка бити своїх близьких, примовляючи «Не я б’ю — верба б'є» — так люди бажають один одному бути здоровими та захищають від усього недоброго.
У Вербну неділю вірянам радять уникати сварок, гніву та тяжкої роботи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна жінкам заходити в церкву з непокритою головою і в штанах.
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